Alors qu’il était dans une grande forme, Clint Capela se voit freiné par une nouvelle blessure. Le pivot genevois des Atlanta Hawks a en effet suivi des tribunes la victoire son équipe, qui s’est imposée 115-112 dans la salle du Magic d’Orlando, mercredi soir, non sans avoir été menée de 17 points à la pause.

Capela s’est blessé au talon droit mardi soir à Miami. Il a subi un choc fortuit et a pu continuer de jouer, mais sa blessure s’est aggravée par la suite. Le meilleur rebondeur de NBA n’a donc pas pu tenir sa place à Orlando. Sans Capela, les Hawks ont signé leur deuxième victoire en deux matches sous la direction de leur nouveau coach, Nate McMillan.

Sept cas de Covid-19 en une semaine

La NBA ne communique pas nommément les résultats des tests, mais tout joueur positif est isolé ou placé en quarantaine jusqu’à ce qu’il soit déclaré négatif selon les règles de la ligue en termes de santé et de sécurité. Ces protocoles requièrent aussi que les joueurs identifiés comme ayant été en contact proche avec une personne infectée observent une période de quarantaine.

Le cas le plus récent de foyer de coronavirus dans le basket est apparu lorsque la NBA a reporté le match que les Raptors de Toronto devaient jouer dimanche contre les Bulls de Chicago à Tampa (Floride), parce que les Raptors n’avaient pas le nombre minimum requis de huit joueurs disponibles pour cette rencontre.

Toronto a annoncé mercredi soir que cinq de ses joueurs étaient indisponibles en raison des protocoles de la NBA sur le Covid-19: Pascal Siakam, Fred VanVleet, O.G. Anunoby, Malachi Flynn et Patrick McCaw.

Sont également annoncés indisponibles pour la même raison l’Espagnol Marc Gasol des Los Angeles Lakers, Derrick Rose de New York et deux joueurs de Sacramento, Jabari Parker et Hassan Whiteside.