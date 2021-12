Basketball : Clint Capella et les Hawks n’ont pas pu arrêter les Bulls

En NBA, Atlanta s’est incliné 118-130 face à Chicago, malgré les 16 rebonds captés par le pivot genevois.

Harden en force

Brooklyn a de son côté disposé facilement des Clippers de Los Angeles (124-108) malgré l’absence de Kevin Durant en raison des protocoles Covid. Les Clippers ont lâché le rythme dès le début du second quart-temps et ne sont jamais revenus au score face à un James Harden de très haut niveau, auteur de 39 points, 15 passes et 8 rebonds. En face, Marcus Morris a également réussi un bon match avec 24 points et 6 passes.