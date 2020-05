Cinéma

Clint Eastwood souffle ses 90 bougies

La star oscarisée, qui a enchaîné neuf films ces dix dernières années, ne parle pas de retraite et n'aime de toute façon pas les anniversaires.

Né en 1930, Clint Eastwood a à son actif plus de cinquante films et a commencé sa longue carrière avec des petits rôles dans les années 1950 avant d'accéder à la célébrité.

Vieil habitué des controverses

Extrait du film «Le Cas Richard Jewell»

«J'aime faire ça»

«J'aime être dans des films, j'aime faire des films et j'ai commencé à en réaliser parce qu'un jour j'ai pensé que j'allais me voir sur l'écran et me dire ça suffit Eastwood, tu devrais faire autre chose ».