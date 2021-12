Clip de Noël délirant d’Elton John et Ed Sheeran

«Merry Christmas» : Clip délirant pour la chanson de Noël d’Elton John et Ed Sheeran

Les chanteurs britanniques ont beaucoup d’humour et prouvent, dans la vidéo de «Merry Christmas», que le ridicule ne tue pas. Bien au contraire.

Elton John (à g.) et Ed Sheeran s’offrent un petit tour en traîneau dans le clip.

Ed Sheeran avait prévenu: «Dans le morceau «Merry Christmas», il y a des clochettes dedans. Vraiment beaucoup». Le folkeux de 30 ans n’a pas menti. Dans le single sorti le 3 décembre 2021, les sons de petites cloches sont omniprésents. Ce qui n’empêche en rien que le titre soit excellent, taillé sur mesure pour grimper dans les charts comme «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey ou «Last Christmas» de Wham!, à chaque période des fêtes.