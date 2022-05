Genève: Clope interdite à la piscine: la pagaille règne

Souplesse: oui; mais la loi reste la loi

L’interdiction de fumer dans les centres sportifs, stades, piscines, mais aussi près des arrêts de bus et des préaux d’école, est entrée en vigueur le 9 avril dernier. «Il existe une certaine tolérance, pour autant que le bon sens et la bonne foi l’emportent, appuie Laurent Paoliello, porte-parole du Département cantonal de la Santé. Le cadre législatif n’exclut pas les zones fumeurs, mais elles doivent rester exceptionnelles et strictement délimitées. Cela sera vérifié.». L’État se dit conscient que l’application des mesures (délimitation des secteurs d’interdiction, pose de la signalétique, etc.) prendra un certain temps. Il n’a pour l’heure pas imposé de délai aux autorités compétentes pour tout mettre en place.