Genève: Clôture définitive pour le préau de l’école des Pâquis 

C’est la fin d’une longue saga: le préau de l’école primaire des Pâquis, quartier en proie au deal et à diverses incivilités, sera définitivement clôturé. Le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté mardi, comme le relate la « Tribune de Genève », un projet de rénovation complète de cet espace. Il sera garni de nouveaux jeux, d’œuvres d’artistes, végétalisé, mais aussi barricadé: les élus ont pérennisé le dispositif actuel de fermeture de l’espace durant la nuit et décidé le rehaussement des barrières d’enceinte à 1,60 mètre.

Division socialiste

Ce projet a été voté par le PLR, le Centre, l’UDC et le MCG, ainsi que par quatre voix socialistes. La question de la fermeture du préau divisait le PS. Sa conseillère administrative Christina Kitsos la défendait pourtant, parlant d’une «amélioration de la situation» depuis que l’espace était clôturé. La direction de l’école jugeait que le dispositif avait rassuré les parents, alors que le Service des écoles constatait la diminution des odeurs de vomi et d’urine, rapporte le quotidien genevois.

Les parents très satisfaits

Ce mercredi, l’association des parents d’élèves des Pâquis s’est félicitée de ce projet de rénovation et d’aménagement. Elle juge que «ses préoccupations et ses revendications ont été entendues dans leur ensemble», salue «le processus participatif mis en place par les magistrates Frédérique Perler et Christina Kitsos» et se réjouit «que la qualité de vie des enfants, familles et habitants des Pâquis ait été prise en considération par le Conseil municipal».