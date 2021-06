Cloud gaming - xCloud ouvert à tous sur PC, Mac et iOS

Microsoft : Cloud gaming ouvert à tous sur PC, Mac et iOS

Sorti de sa phase bêta-test, le service xCloud est désormais accessible à tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur ordinateurs et mobiles, et ce dans 22 pays.

Le service xCloud, plateforme de jeux en streaming de Microsoft, a franchi un cap important. Après plusieurs semaines, il vient de sortir de sa phase bêta-test sur navigateurs et devient officiellement accessible aux détenteurs d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate dans 22 pays (dont la Suisse) sur PC (Windows 10), Mac, iPhone et iPad, en plus du système Android. À ce jour, il fallait utiliser l’application Windows ou Android pour accéder au service de cloud gaming de la firme de Redmond.

Inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate facturé 14,99 fr./mois et comprenant l’accès à plus de 100 jeux, le service xCloud est disponible via les navigateurs web Chrome ou Edge sur PC, contre Edge ou Safari sur Mac via l’adresse xbox.com/play. Sur iOS (iPhone ou iPad), où Microsoft a finalement réussi à se frayer un chemin parmi les obstacles semés par Apple, xCloud, qui n’est pas disponible sur l’App Store, fonctionne comme une application web via le navigateur Safari, à l’instar des concurrents Google Stadia et GeForce Now de Nvidia.