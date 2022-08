Vaud: Cloués sur la Riviera après avoir dépensé une fortune pour un safari en Afrique

Le chaos dans les aéroports et un cafouillage entre deux compagnies aériennes ont ruiné un couple dont le rêve de safari en Tanzanie a avorté. afp

Bryan* et Mélissa* se voyaient déjà en Tanzanie. Ce couple basé sur la Riviera vaudoise se réjouissait de pouvoir contempler, depuis un 4X4 au toit ouvrant, éléphants, lions, zèbres et autres gnous, visiter des sites touristiques ou encore rencontrer le peuple Massaï. Mais en lieu et place de huit jours de safari de rêve en Tanzanie, les deux trentenaires ont eu une longue et angoissante odyssée avec son lot de revers cuisants.

Bagages abandonnés, vols retardés

Le 6 juillet, Bryan et Mélissa se rendent à Cointrin pour un vol à Vienne d’où ils devaient prendre un avion pour l’Afrique de l’Est. Manque de pot, le décollage a dû être retardé. Ils arrivent à Vienne trente minutes environ avant leur prochain vol. «Après un sprint, nous avons réussi à arriver un quart d’heure avant le départ de notre correspondance. Mais l’embarquement était terminé», soupire Mélissa.

Pas de cartes d’embarquement

Après plus d’une heure de recherches avec le personnel d’Austrian Airlines, une solution est trouvée avec un vol le lendemain Vienne-Londres avant un décollage pour l’Ethiopie puis la Tanzanie. «La réservation a eu lieu in extremis car, partout, les avions semblent pleins. Nous recevons uniquement les cartes d’embarquement pour le Vienne-Londres et on nous dit que les autres nous seront remises à Londres avec Ethiopian Airlines», rappelle Bryan.

Problème de surbooking

Si, au départ de Vienne, tout se passe comme prévu pour les deux trentenaires, les problèmes refont surface à Londres. Du guichet d'Ethiopian Airlines, le couple se voit demander d’aller à la porte d’embarquement pour réclamer les cartes. «De là, on nous dit qu’il faut aller les chercher au comptoir d’Austrian Airlines. A chaque fois, il faut environ 15 minutes à pied. On nous signale qu’il y a un problème de communication entre les systèmes des deux compagnies aériennes membres de la Star Alliance. Le vol est plein. Il y a eu surbooking.» Les deux compagnies se renvoient la faute.

1400 fr pour un aller simple pour Genève

Pas de place dans un vol pour la Tanzanie avant deux jours. Leur safari avait déjà été programmé au jour près et le couple ayant déjà pris d’autres engagements ultérieurs, Bryan et Mélissa ont compris qu’ils ne verraient pas de sitôt Arusha, le Kilimandjaro ou le Parc national du Tarangire. La mort dans l’âme, ils doivent se résoudre à rentrer à la maison après une nuit dans un hôtel à Londres. «Nous avons déboursé 1440 fr pour un aller simple pour Genève», pestent-ils. Sans leurs bagages, disparus on ne sait où. «Nous sommes rentrés bredouilles à la maison, après plus de 50h à être trimballés d'un guichet à l'autre de trois aéroports... Entre le safari, les coûts des vaccins, les frais d’hôtel, de taxi et le vol retour pour Genève, nous avons dépensé plus de 13’000 fr», se désole Mélissa.

Un remboursement de… 127 euros

Quant à la demande d’indemnisation réclamée par Bryan et Mélissa, Austrian Airlines a évoqué ses conditions générales qui stipulent que pour avoir droit à une compensation, il faut moins de 25 minutes de temps de correspondance. La compagnie a consenti à faire un «geste» en remboursant 127.88 euros pour les frais de taxi et de nourriture du couple à Vienne. «Nous sommes dégoûtés, frustrés, en colère et dans l’incompréhension», résume le couple.

*Prénoms d’emprunt