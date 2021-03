À l’heure où le réseau social Clubhouse s’apprête à fêter son 1er anniversaire le 17 mars, Paul Davison, cofondateur et patron de cette plateforme proposant des salons de discussion uniquement audio, a dévoilé un premier programme consacré aux créateurs de contenus. Baptisé Clubhouse Creator First, il est destiné à les aider à constituer leur communauté, tisser des liens avec des entreprises et des marques et ainsi monétiser les conversations qu’ils créent sur la plateforme.