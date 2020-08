Série «Clueless» de retour, mais sans son héroïne

Un spin-off des fictions cultes, centré sur le personnage de Dionne, a été commandé par la plateforme Peacock.

«Clueless», c’est d’abord un film, sorti en Suisse en 1996. Il racontait l’histoire de Cher Horowitz (Alicia Silverstone), élève riche et populaire d’un lycée de Beverly Hills qui tente –avec l’aide de sa meilleure amie Dionne Davenport (Stacey Dash)– de prouver à son demi-frère qu’elle n’est pas aussi superficielle qu’elle en a l’air. Le long métrage avait ensuite été adapté en série, diffusée entre 1996 et 1999 aux États-Unis. Une comédie musicale avait également vu le jour en 2018, à Broadway.

Partant du principe que c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes, le service de vidéo à la demande Peacock a décidé de préparer une nouvelle version de «Clueless». Selon les informations de «Variety» , il ne s’agira ni d’une suite ni d’un reboot, mais d’une sorte de spin-off. La future série sera centrée sur le personnage de Dionne, qui verra sa vie changer après la disparition mystérieuse de Cher. Propulsée au rang de fille la plus populaire de son école, Dionne va devoir apprendre à gérer la pression qui va avec, tout en tentant de découvrir ce qui est arrivé à sa meilleure amie, décrit le magazine américain.

Le scénario de cette série dérivée sera écrit par Jordan Reddout et Gus Hickey, auxquels on doit la suite de «Will et Grace», «Papa a un plan» ou encore «Dollface». En ce qui concerne le casting, il faudra attendre un peu avant de savoir qui se glissera dans la peau de Dionne, aucun nom n’ayant encore été annoncé.