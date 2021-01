Villars-sur-Ollon (VD) : Cluster dans un hôtel: variant anglais détecté

Des mesures d’isolement et de quarantaine ont été prises mercredi dans un hôtel de la station vaudoise de Villars-Gryon. Treize cas positifs ont été détectés parmi les employés.

Plusieurs cas de variant anglais

Les treize employés positifs ont été placés en isolement et une partie du personnel a été mise en quarantaine pour dix jours. Les analyses effectuées en laboratoire ont mis en évidence au moins deux cas de variant anglais du coronavirus. Ce qui laisse supposer une forte possibilité que le nombre soit beaucoup plus élevé.

De son côté, le RoyAlp Hôtel signale qu’il y a eu «quelques cas de symptômes sporadiques au sein du personnel la semaine passée». L’établissement assure qu’un suivi rigoureux est effectué et «que tout le monde est tracé». En tout, entre l’ensemble du personnel et les clients ayant fréquenté le cinq étoiles ces deux dernières semaines, on avoisine le nombre de 200 personnes, selon l’hôtel.