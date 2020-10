Plusieurs avertissements, sans succès

Entre le 11 et le 18 octobre, trois employés du cabinet ont été testés positifs au Covid-19. Le 16 octobre, le Service cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) somme la propriétaire des lieux «de mettre en œuvre des mesures de prévention sanitaire». Sans succès. Quatre jours plus tard, les inspecteurs de l’OCIRT constatent que «d’autres collaborateurs présentant des symptômes aigus de contamination sont toujours présents dans les locaux du cabinet vétérinaire et ne se sont pas fait tester». Les agents de l’OCIRT ont par conséquent réitéré leur demande à la responsable, à savoir «prendre immédiatement les mesures nécessaires à la protection des employés». Pour la seconde fois, elle va ignorer cette sommation.