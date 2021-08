Genève : Clusters et contrôles défaillants dans les night-clubs

Des dizaines de cas positifs ont été recensés après des soirées en boîte. Des certificats litigieux circulent. Les gérants expriment leurs difficultés.

Entre le 12 au le 25 juillet, quatre clusters dans des discothèques genevoises et plus d’une centaine de cas positifs au covid ont été recensés. Autorisés à rouvrir depuis un mois, les exploitants ont pourtant l’obligation de contrôler leur clientèle, qui doit présenter des certificats de vaccination ou encore des tests négatifs, sous forme de QR code. Si les contrôles sont bien effectués, leur validité pose problème, selon le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Santé. Certains tests antigéniques seraient faits à l’entrée des clubs par des «laboratoires dont les activités laissent très clairement à désirer et qui ne sont pas reconnus par le service du médecin cantonal», a expliqué le magistrat dans la «Tribune de Genève». D’après lui, une solution serait de réserver l’entrée des établissement aux seules personnes vaccinées.