Informatique: Co-fondateur d’Intel, Gordon Moore est décédé à l’âge de 94 ans

Gordon Moore (droite), le 4 novembre 2005 à New York, recevant un prix des mains de Robert Galvin, ancien PDG de Motorola.

En 1968, ce docteur en chimie a créé NM Electronics en collaboration avec le physicien Robert Noyce, surnommé le «maire de Silicon Valley». Quelques mois plus tard, les deux hommes rachètent le nom Intel, pour 15’000 dollars. Gordon Moore sera le PDG de l’entreprise de 1979 à 1987.

Doublement tous les deux ans

En 1971, Intel commercialise le premier microprocesseur, l’équivalent d’un ordinateur sur une puce, un processeur programmable qui contient plusieurs milliers de transistors, une révolution. Intel est aujourd’hui le plus important fabricant de semi-conducteurs aux États-Unis et le troisième dans le monde par le chiffre d’affaires, derrière le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC.