Union européenne : CO2: des PDG demandent une réduction d’au moins 55%

Plus de 150 entreprises, investisseurs et réseaux d’affaires européens réclament que Bruxelles réduise d’au moins 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030.

Plus de 150 entreprises et investisseurs mondiaux ont exhorté les dirigeants européens à viser une réduction d’au moins 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030 dans une lettre ouverte, selon un communiqué du Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). EDF, Apple ou encore Google figurent parmi les signataires.