Football – «Coach CC» n’a pas empêche la défaite de Sion

A Berne, le suspense a été levé en deux temps, avec la découverte tout d’abord du nom d’Alessandro Recinti, l’habituel adjoint du Mister, sur la feuille de match en tant qu’entraîneur «officiel» alors que celui de Tramezzani figurait toujours sur… le site de la Ligue! La réalité allait toutefois s’avérer bien différente avec la présence sur le banc - et surtout debout, arpentant le bord du terrain à grandes enjambées - de Christian Constantin lui-même, se livrant à l’un de ses exercices favoris dont il est coutumier, assisté en l’occurrence par son fils et directeur sportif Barthélémy.

La malchance de Wesley

L’égalisation de Sion n’a pas tenu deux minutes

Sinon? Sinon Sion n’a toujours pas vaincu la malédiction du Wankdorf lorsqu’il s’y aventure pour autre chose qu’une finale de Coupe de Suisse. Sa dernière victoire en championnat remonte à l’été 1996. Après cette nouvelle tentative infructueuse, on en est à 5 nuls et 32 défaites…

Notes: YB sans Von Ballmoos, Camara, Maceiras, Petignat, Fassnacht, Sulejmani (blessés). Sion sans Bua, Doldur, Adryan (blessés), Saintini, Keita, Theler, Martic, Serey Die, Zuffi, Vagner (pas convoqués) ni Tramezzani et Marquinhos (suspendus). Guillaume Hoarau est fleuri par YB pour son exceptionnelle carrière et principalement ses années bernoises (2014-2020). Avant le coup d’envoi, une minute de silence est observée pour la paix en Ukraine. 13e: sortie d’Itaitinga sur blessure. 41e: but de Siebatcheu annulé pour hors-jeu. 74e: Stojilkovic dévie un coup-franc de Rieder sur la transversale. 77e: but de Siebatcheu annulé pour hors-jeu.