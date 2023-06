Genève: Coach de basket condamné pour une relation avec mineure

La victime, qui a fait le choix de rompre avec le prévenu – un ami de la famille, laquelle ignorait tout de leur relation –, a décrit au tribunal sa «honte», son sentiment de culpabilité, puis la boulimie et la dépression qui ont suivi, relate «Le Temps». La jeune femme, aujourd’hui trentenaire, a déposé plainte en 2021 pour «ne plus ressentir cette angoisse et cette perte de contrôle (…) face à lui. Et je voulais éviter à une autre fille de 15 ans de vivre ça».