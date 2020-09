Coach insérera des pièces vintage dans sa prochaine collection

Susciter le désir pour créer le besoin. Tel est, en substance, le ressort sur lequel les acteurs de la mode s’appuient pour vendre des vêtements. Ces vingt dernières années, les marques ont multiplié les collections à un rythme effréné (deux saisons femme, deux saisons homme, une pre-fall et une croisière par an) quitte à ce qu’elles soient déconnectées de la réalité du consommateur. En gros, on lance, puis on jette.

L’urgence climatique (l’industrie textile est très polluante), la pandémie de Covid-19 (annulation des défilés, fermeture des boutiques notamment) et la crise économique qu’elle induit forcent les créateurs à revoir leur fonctionnement avec plus ou moins de discernement.

La démarche de la société américaine Coach, dont le prêt-à-porter et la maroquinerie sont distribués à l’international, est originale. Il n’y aura pas de show dans le cadre ordinaire de la Fashion Week de New York. Le 22 septembre, la présentation de la collection printemps-été 2021 sera numérique. Elle mêlera des pièces d’archives aux nouveautés, indique «Vogue». Celles-ci seront écoulées dans la limite des stocks. «Nous ne pouvons plus nous comporter comme nous le faisions auparavant. Nous devons nous renouveler, nous remettre en question et apprendre», déclare Stuart Vevers, directeur artistique de la griffe. L’opération surfe sur l’engouement pour la récupération et la durabilité. L’astuce consiste à recréer du désir pour des articles neufs qui n’ont pas trouvé preneurs.