Ryan Gosling coaché par ses filles pour être crédible dans Barbie

Cependant, le Canadien de 42 ans qui n’avait jamais joué avec la célèbre poupée Mattel durant sa jeunesse a été aidé par ses petites. «Ce sont mes enfants qui m’ont fait découvrir Barbie», a-t-il dit. Et, malgré leur réaction initiale, Esmeralda et sa petite sœur ont été comme des coaches pour lui. «Alors que je me préparais pour ce rôle pendant des mois à la maison, elles étaient constamment autour de moi, s’est-il souvenu. Elles ont donc, par inadvertance, participé à la préparation du film. Une fois, elles sont même venues sur le plateau de tournage et, ce jour-là, elles m’ont apporté un énorme soutien, hors caméra.»