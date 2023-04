Coachella, les looks des stars sont ennuyeux

Les célébrités nous avaient habitué à des looks bohèmes, excentriques et colorés pour se rendre au festival de Coachella, qui a commencé le 14 avril et se terminera le 23, en Californie. Même si elles ont quand même dévoilé leur ventre, Kylie Jenner, Hailey Bieber et consort ont porté des tenues sobres: du jean ou de noir.