Restructuration : Coca-Cola souhaite 4000 départs volontaires

Le géant des boissons gazeuses a annoncé ce vendredi une vaste réorganisation de l’entreprise suite à la forte baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, provoquée principalement par la pandémie de Covid-19.

«Les changements dans notre modèle opérationnel font évoluer nos équipes de marketing pour générer plus de croissance et nous rapprocher de nos clients et consommateurs tout en donnant la priorité à un portefeuille de marques fortes et à un cadre d’innovation discipliné», a commenté le PDG James Quincey.