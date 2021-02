Innovation : Coca-Cola teste les bouteilles en papier

Le géant américain du soda mise sur un contenant révolutionnaire et écolo, dans l’espoir de ne plus produire de déchets d’ici à 2030.

Le principal défi a été de créer une structure capable de résister aux forces exercées par les boissons gazeuses qui sont embouteillées sous pression. Mais il est également nécessaire que le papier puisse être moulé, pour créer des formes et des tailles de bouteilles distinctes en fonction des différentes marques, et supporter l'encre des étiquettes.

Le but est de pouvoir à terme produire une bouteille sans aucun plastique et 100% recyclable, parfaitement étanche pour contenir et préserver les caractéristiques des boissons gazeuses. Il faudra pour cela remplacer le film de plastique à l’intérieur par un revêtement à base de plantes, car le papier ne doit pas entrer en contact direct avec la boisson. Cela permettrait à Coca-Cola d’atteindre son objectif de ne plus produire aucun déchet d’ici à 2030.