Argentine  – Cocaïne frelatée et meurtrière: «Mon fils ne respirait presque plus»

Buenos Aires : Cocaïne frelatée et meurtrière: «Mon fils ne respirait presque plus»

Au moins vingt personnes sont décédées en Argentine depuis la nuit de mardi à mercredi, intoxiquées par de la cocaïne frelatée aux effets foudroyants.

Dans un quartier pauvre de la grande banlieue de Buenos Aires, des familles sous le choc de la perte ou de l’hospitalisation d’un proche, oscillaient entre rage et espoir que la mort de personnes, tuées par une cocaïne frelatée , «serve» à privilégier l’aide aux toxicomanes, pas la sanction.

«Que cela serve, que cela serve, qu’on fasse quelque chose…!» Beatriz Mercado revient de voir à l’hôpital de San Bernardino de Siena son fils de 31 ans, survivant de l’intoxication massive qui a fait au moins 20 morts depuis la nuit de mardi à mercredi et des dizaines d’hospitalisations.

«Mon fils ne respirait presque plus»

L’hôpital à Hurlingham, banlieue à 35 km environ de Buenos Aires, est un des huit qui ont accueilli dans la nuit puis dans la matinée de mercredi des victimes de cette cocaïne tueuse, coupée avec on ne sait pas encore quoi, ni pourquoi: erreur de dosage ou volonté de tuer.

Béatriz Mercado a retrouvé son fils de 31 ans allongé dans la cuisine, lumière allumée. «Je pensais qu’il avait oublié d’éteindre, et je l’ai vu par terre. Mal, très mal. Il ne respirait presque plus, avait les yeux révulsés. J’ai compris qu’il était tombé face contre terre car il avait une éraflure au nez.» Elle l’a amené à l’hôpital, où il était en soirée sous assistance respiratoire. «J’espère en Dieu, rien d’autre. Un miracle.»

Cocaïne saisie

A Loma Hermosa, un quartier pauvre, aux rues mi-bétonnées mi-terre battue, aux constructions sauvages en dur à moitié finies, à mi-chemin entre le bidonville et l’extension urbaine, l’AFP a pu visiter le local, connu des voisins, où une vaste opération de police a saisi mercredi des enveloppes de cocaïne, similaires à celles identifiées par des proches de victime.

Dix interpellations

Dix personnes ont été interpellées, mais l’enquête n’était pas mercredi ce qui préoccupait les familles, même si Beatriz devait passer au commissariat porter plainte. «Ce qu’ils (les drogués) font nous cause beaucoup de peine, nous font enrager. Mais il faut changer les lois, car on se concentre sur les délinquants en prison, mais on oublie leur condition de toxicomane», se désole-t-elle.