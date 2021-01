Mardi en début d’après-midi, une grange-écurie et la partie logement voisine ont pris feu à Mauensee. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le bâtiment où étaient logés les animaux était déjà largement enflammé. La quarantaine de porcs qui s’y trouvaient ont pu être sauvés à part quatre qui ont soit péri dans l’incendie ou soit dû être euthanasiés par un vétérinaire à cause des graves blessures qu’ils ont subies.

Deux personnes qui se trouvaient dans la partie habitation ont également été blessées. Environ 80 pompiers de Knutwil-Mauensee et de la région de Sursee ont été engagés. Les causes du sinistre et le montant des dégâts ne sont pour l’heure pas connus.