Depuis qu’il a été testé positif au coronavirus, Donald Trump est «le seul patient de la planète à recevoir ce traitement» . Un cocktail d’anticorps produit par la société pharmaceutique Regeneron afin de le remettre sur pied le plus rapidement possible. Selon le portail financier «Onvista» , le locataire de la Maison-Blanche s’est offert comme cobaye pour expérimenter ce traitement.

Ce cocktail de médicaments (voir détail ci-dessous) est vu comme une lueur d’espoir dans la lutte contre le coronavirus. Roche devrait également en profiter, car le groupe pharmaceutique bâlois a conclu un pacte avec le laboratoire américain Regeneron. Ils travaillent ensemble sur une thérapie appelée REGN-COV2. Roche met ainsi ses capacités à disposition du laboratoire américain. Le rapprochement entre Roche et Regeneron, deux des meilleurs développeurs d’anticorps du monde, doit permettre d’approvisionner rapidement l’ensemble de la planète, écrivait l’ agence économique AWP , fin août.

Le transfert de technologies a d’ores et déjà commencé et doit permettre de plus que tripler les capacités de production de Regeneron. Les deux partenaires financeront conjointement les étapes restantes du développement.