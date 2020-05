Cocktail de pesticides dans l’urine des Suisses

L'espace commentaires a été déactivé

Syngenta 21.05.2020 à 06:49

Pas dangereux ... mais oui .... alors qu on leur fassent boire ces extraits de pesticides et on verra si ils vont accepter ! Il y a des alternatives mais ils n en veulent pas car c est uniquement l argent qui prime sur la santé (et au passage il faut également enrichir tout un petit collectif : les pharmas, les hôpitaux, les médecins et les soins palliatifs). On sait que ces produits sont cancérigènes alors pourquoi ne pas simplement les bannir ...