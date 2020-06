Rosalía & Travis Scott

Cocktail de styles détonant

Rosalía a encore frappé fort! Cette fois en collaborant avec Travis Scott sur «TKN».

Concernant sa collaboration avec Scott, avec qui elle avait déjà travaillé pour le remix de «Highest in the Room», elle s’est passée le plus simplement du monde. L’Américain a entendu une ébauche de «TKN» et a demandé à chanter dessus. «La manière dont rappe Travis en espagnol apporte une couleur urbaine vraiment spéciale à ce titre reggaeton», s’est réjouie Rosalía.