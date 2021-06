Sortie Netflix - Cocktails, soleil et amours au carnaval

Envie d’été, de fête, de plage et de looks affriolants? La nouvelle comédie Netflix regorge de tout ça, agrémentée d’une bonne dose de chaleur puisqu’elle se déroule au Brésil en plein carnaval. Nina est une influenceuse qui cherche plus que tout à augmenter son nombre de followers. Son monde s’écroule lorsqu’une vidéo où son petit ami est en train de la tromper devient virale. Afin de surmonter le choc, elle embarque pour Salvador de Bahia avec ses trois meilleures amies pour y fêter le carnaval.

Il y a du déjà-vu et du déjà-revu dans ce film hystérique et plutôt futile mis en scène par Leandro Neri. Son message (être soi-même, pouvoir compter sur ses amies, vivre sa vie au lieu de la poster en ligne) est hypersouligné et l’épilogue dégouline de bons sentiments. Cela dit, le cadre fun et excentrique du carnaval n’est pas déplaisant. Largement dispensable donc, mais supportable. Note: **