Polémique : Coco Austin allaite toujours sa fille de 5 ans

Le mannequin revendique le droit de donner le sein à sa fillette, même si elle choque beaucoup de gens.

Qu’à cela ne tienne, Coco préfère s’écouter elle et sa petite. «C’est un moment d’osmose entre une mère et un enfant», se justifie-t-elle. Et l’épouse du rappeur Ice-T de préciser que si leur fille mange du steak et des hamburgers, elle aime aussi téter le sein de sa mère de temps en temps. «Pourquoi devrais-je l’en empêcher? Si elle ne le voulait pas, OK pas de problème, on arrêterait. Mais là, je ne vais pas lui dire non», continue-t-elle. En mars 2020, l’ex-danseuse, déjà critiquée à ce sujet, s’était défendue sur Instagram en assurant que sa fillette raffolait de la viande et qu’elle mangeait donc aussi «de la vraie nourriture».