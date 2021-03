Presse française : Coco, dessinatrice de «Charlie Hebdo», rejoint «Libé»

La Française, survivante de l’attentat de 2015, succédera le 1er avril au caricaturiste Willem qui prend sa retraite, a annoncé lundi, «Libération».

«C’est un honneur qui ne se refuse pas»

«Prendre la suite de Willem, et en plus à «Libération», c’est un honneur qui ne se refuse pas», a commenté Coco, citée dans le communiqué. «Je ne dis pas «remplacer» car on ne remplace pas un génie du dessin. Alors je vais faire de mon mieux, cher Willem. (…) Et surtout: être libre et dessiner».