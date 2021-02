Une semaine après un premier duel qui s’était terminé au bout du suspense par une victoire de Coco Gauff 6-3 6-7 (6/8) 7-6 (7/5) après 2h47’ de jeu au 1er tour du Gippsland Trophy, l'un des deux tournois WTA 500 de Melbourne, le deuxième rendez-vous au 1er tour de l’Open d’Australie a été beaucoup plus bref: 56 minutes, c’est le temps qu’il a fallu mardi à l’Américaine de 16 ans (WTA 48) pour se défaire de Jil Teichmann (57e).

La Biennoise de 23 ans était pourtant bien entrée dans sa rencontre au sein de la John Cain Arena. Mais il a suffi d’un trou d’air en milieu de première manche pour laisser la prodige de Delray Beach s’envoler. Menée 2-3, Jil Teichmann a concédé un jeu de service blanc horrible avec deux double-fautes et deux fautes directes. Elle a bien eu dans la foulée deux occasions de «débreaker» mais elle a surtout galvaudé la première d’un revers dans le filet.

Extrêmement solide sur son engagement dans le premier set – 71% de premières balles passées et 91% de points gagnés avec –, Coco Gauff a donc pris les devants au tableau d’affichage. Sur sa lancée, la révélation de la saison 2020 sur le circuit féminin a pris le service de son adversaire dès le premier jeu de la deuxième manche avant de réaliser le double break pour mener 4-1 grâce à une longueur de balle exquise, score final 6-3 6-2.

«Je me suis bien sentie sur le court. Je l’avais joué la semaine dernière, on avait eu un match de près de trois heures donc je suis entrée sur le terrain avec l’idée de passer à la vitesse supérieure en restant agressive», a dit Coco Gauff à l’heure de l’interview. Celle qui avait sorti la tenante du titre Naomi Osaka au 3e tour l’année passée retrouvera jeudi la tête de série no 5 du tournoi, l’Ukrainienne Elina Svitolina. Pour un nouvel exploit?