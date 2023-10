Code de la route: Les excès de lenteur sont-ils autorisés?

En fait, l’excès de lenteur est tout aussi interdit que l’excès de vitesse. Selon l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), le conducteur «est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. Il est néanmoins évident que la vitesse doit être réduite lorsque la route, la météo, la visibilité et le trafic l'exigent. À l'inverse, il faut, dans la mesure du possible, exploiter la vitesse maximale autorisée pour ne pas gêner les autres usagers de la route ou «leur faciliter le dépassement» en serrant à droite ou en s'arrêtant sur des places d'évitement.

Aussi rares soient-elles, les amendes pour excès de lenteur sont chères et coûtent généralement entre 200 et 300 francs, auxquels s’ajoutent les frais. Un automobiliste qui, selon la police, traînait derrière lui plus de 170 (non, il ne s’agit pas d’une faute de frappe!) véhicules au col du Julier en 2022, la facture s'est même élevée à 780 francs. Tout dépend des circonstances: en principe, un automobiliste qui roule légèrement en dessous de la vitesse maximale autorisée et qui est suivi par un seul véhicule ne s’expose pas à une amende. Celui qui roule à 60 km/h au lieu de 80km/h dans un virage ou par forte pluie peut invoquer la sécurité. En revanche, l’automobiliste qui fait de même dans des conditions optimales sur une longue ligne droite et provoque durablement une file derrière lui pourrait être mis à l'amende. Tout dépend du cas concret.