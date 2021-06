NFT : Code source original du World Wide Web en vente

Tim Berners-Lee, inventeur du Web en 1991, a mis aux enchères sa création sous la forme d’un non-fongible token (ou NFT).

Tim Berners-Lee, inventeur principal du World Wide Web, a écrit son code entre 1990 et 1991. Reuters

Entre le 23 et le 30 juin, la maison Sotheby’s va mettre aux enchères 9555 lignes de code source qui ont changé le monde. Il s’agit en effet de celles du World Wide Web. Écrites par l’informaticien britannique Tim Berners-Lee, inventeur de la Toile entre 1990 et 1991 au CERN, près de Genève, elles seront proposées au plus offrant, avec un prix de départ de 1000 dollars, sous la forme d’un non-fungible token (jeton non-fongible ou NFT), à savoir un objet unique dont l’authenticité est certifiée par la technologie de la blockchain.

Outre les fichiers originaux horodatés, une lettre signée par Tim Berners-Lee réfléchissant sur le code et son processus de création, ainsi qu’une vidéo de 30 minutes créée par un graphiste montrant le code en cours d’écriture, le meilleur enchérisseur de ce NFT baptisé «This Changed Everything» (Cela a tout changé, en anglais) recevra également un poster numérique contenant les 9555 lignes de code, selon un communiqué. Dans celles-ci, on retrouve les origines du langage HTML, du protocole HTTP et des URI (Uniform Resource Identifiers) qui permettent d’identifier des sites web, mais aussi les expéditeurs ou les destinataires d’e-mails.

Une partie des revenus ira à des œuvres de charité soutenues par Tim Berners-Lee et sa femme, Rosemary Leith. Reste à voir si la vente aux enchères dépassera la somme record de 69 millions de dollars atteinte par le NFT le plus cher de l’histoire, celui de l’œuvre numérique «Everydays: The First 5000 Days» de l’artiste Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, vendue en mars dernier chez Christie’s.