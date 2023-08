Code vestimentaire: La princesse Kate ne peut pas choisir sa culotte

Pas de dentelle

«Une des tactiques utilisées consiste à porter un sous-vêtement qui s’apparente à un maillot de corps intégral», explique l’experte. Le but est qu’aucune partie intime du corps ne soit involontairement mise à nu et ne puisse devenir la cible des paparazzis. «Les sous-vêtements et les soutiens-gorge sont considérés comme des vêtements intimes et privés et, pour les membres de la famille royale, il serait inconcevable de les dévoiler», précise Myka Meier.