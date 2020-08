L’entreprise de service informatique, souvent qualifiée d’«alternative suisse à Google», tire la sonnette d’alarme. «La Suisse romande n’a pas de cursus de formation qui enseigne les langages adaptés aux besoins du marché», martèlent son patron, Boris Siegenthaler, et son chef des opérations, Marc Oehler. «Il y a d’excellents généralistes et des super théoriciens, mais rien entre deux. C’est comme si on ne formait que des médecins de famille et des grands chercheurs, mais pas de spécialistes comme les chirurgiens, les gastroentérologues, etc.» Or le développement web et le développement d’applications sont devenus essentiels dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour se déplacer, acheter, travailler ou se divertir.