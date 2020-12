Suisse : Coeur à Coeur a récolté plus de 2 millions de francs

La RTS et la Chaîne du Bonheur ont sillonné la Suisse romande durant une semaine. Les dons iront aux enfants victimes de maltraitance familiale.

Les trois animateurs emblématiques de l’opération, Vincent Veillon, Tania Chytil, et Philippe Martin.

L’opération Coeur à Coeur, qui s’est terminée vendredi dernier et qui a été organisée par la RTS et la Chaîne du Bonheur sur une semaine, a permis de récolter un peu plus de 2 millions de francs. L’argent servira à financer des projets en faveur des enfants victimes de maltraitance au sein du cadre familial.