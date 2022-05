Coeur de Pirate fait une dépression post-partum 

Canada : Cœur de Pirate fait une dépression post-partum

La chanteuse québécoise a raconté ses déboires de jeune maman sur Instagram. Elle a le blues en ce moment.

L’artiste n’est pas au mieux de sa forme psychique en ce moment. Du moins si on en croit le post Instagram que Cœur de Pirate a publié le 2 mai 2022. La maman du petit Arlo, né le 16 janvier 2022, et à qui elle chante du Lady Gaga pour l’endormir , traverse une période de dépression post-partum qui se caractérise notamment par des sautes d’humeur.

«Contrôle de ma santé mentale: post-partum. Pour les gens qui sont dans la même situation que moi, je pense à vous», a écrit la chanteuse québécoise de 32 ans, déjà maman de Romy, 9 ans. Elle a diffusé plusieurs images qui viennent expliquer son état d’esprit actuel. Sur la première, on devine quelques stigmates de la grossesse sur son ventre, sur la deuxième, Cœur de Pirate tient une touffe de ses cheveux entre ses doigts et on la voit également les larmes aux yeux sur deux autres photos.