Fribourg: Cohabitation loups - animaux de rente, l’Etat veut ménager la chèvre et le chou

Le Parlement fribourgeois craint qu'une meute s'installe dans le canton comme en 2017 mais l'État assure que la situation est sous contrôle.

Se faisant le relais des éleveurs et d’une partie de la population, les députés Ivan Thévoz et Jean-Daniel Chardonnens ont interpellé le Conseil d’État sur sa politique à l’égard du loup après l’attaque du prédateur sur des animaux de rente à Belmont-Broye en janvier 2022. Une offensive, «la première en son genre sur le plateau fribourgeois depuis plus de 150 ans», qui pourrait être suivie par l’installation d’une meute et d’autres attaques, selon les deux parlementaires UDC.

Dans sa réponse publiée vendredi, le Conseil d’État fribourgeois a rappelé que la gestion des grands prédateurs s’effectuait au niveau intercantonal avec pour but d’allier «durabilité de la faune et durabilité économique». En d’autres termes, préserver les intérêts des agriculteurs sans mettre en péril les grands prédateurs, dont le loup est l’animal emblématique. Une telle politique passe notamment par la prévention des dégâts. «Un groupe de travail a été mis sur pied en 2015 pour la mise en place des mesures de protection des troupeaux. Les spécialistes effectuent des visites d’alpages afin d’adapter les prescriptions et mesures aux nécessités du terrain», a souligné le Conseil d’État.

«Pas une menace pour l’humain»

Invité à se prononcer sur «les mesures prises pour protéger la population», le gouvernement fribourgeois a botté en touche: «le loup n’est pas une menace pour l’être humain, qu’il considère comme un prédateur et non comme une proie». D’autre part, en cas de problème, «le Conseil d’État estime qu’il n’hésiterait pas à mettre en œuvre les mesures de régulation nécessaires».

Selon le gouvernement fribourgeois, la présence du loup peut aider dans la gestion des populations d’ongulés (chamois, chevreuil et sanglier). Mais on n’en est pas encore là, car, actuellement, «seul un mâle isolé n’ayant pas encore établi son territoire dans la région a été observé». L’État a par ailleurs rappelé qu’en 2017, la troisième meute de Suisse était située dans le canton de Fribourg mais le mâle M64 et la femelle F13 avaient été empoisonnés et leurs petits n’avaient pas survécu.

«Éviter les conflits trop importants»

Interpellé sur la présence du loup dans les régions de plaine, le gouvernement a souligné que le prédateur avait «sa place dans la totalité du territoire national en dehors des zones d’habitation». Une présence que l’État entend gérer «en évitant des conflits trop importants» grâce à une stratégie basée sur la prévention et la protection. Ainsi que l’indemnisation à 100% des agriculteurs dont les animaux ont été victimes du loup.