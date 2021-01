Polémique en pleine pandémie : Cohue provoquée par Miss France: le centre commercial s'excuse

La direction du centre commercial a fait son mea culpa après avoir vivement été critiquée pour avoir laissé s’agglutiner des centaines de personnes, lors d’une séance de dédicaces dédiée à Amandine Petit.

«Conscient de l'émotion qu'on pu provoquer les images de cette rencontre, la direction du Centre commercial B'EST tient à vous présenter ses excuses, notamment à l'ensemble des autorités sanitaires et personnels de santé de notre département qui font chaque jour un travail formidable pour lutter contre l'épidémie ainsi qu'à toutes les personnes heurtées par cet événement»: les excuses des organisateurs présentées lundi dans un communiqué mettront-elles un terme à la polémique? Ce qui est certain, c’est qu’elles étaient attendues par nombre de citoyens et d'élus, choqués par la cohue qu'a provoquée la venue d’Amandine petit, Miss France 2021, samedi 2 janvier à Farébersviller (Grand Est).