Une partie des petits indépendants et de leurs salariés durement touchés par les restrictions liées à la crise sanitaire vont pouvoir souffler: Le conseil d’Etat genevois a décidé de rouvrir une partie des activités fermées depuis début novembre. Dès samedi, les coiffeurs, barbiers, thérapeutes et autres spécialistes des services à la personne vont pouvoir rouvrir au public. «Ces activités devront respecter strictement les plans de protection renforcés, sous la surveillance des autorités», indique le gouvernement. Ce premier assouplissement concernera également les coaches sportifs autorisés à exercer dans les fitness et autres installations sportives avec des groupes de cinq personnes maximum, si l’activité ne comporte pas de contact physique. Pour le grand public, les entraînements seront à nouveau possibles dans les espaces dédiés.