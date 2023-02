Bâle-Campagne : Coiffeuse punie après une épilation laser qui a viré au cauchemar

Pour le Tribunal, les blessures ont bien été infligées par l’appareil et non par une négligence de la cliente.

Ce n’est pas dans le salon que la coiffeuse et l’une de ses clientes se sont donné rendez-vous cette semaine, mais au tribunal, à Muttenz, dans le canton de Bâle-Campagne. Pugnace, la professionnelle a contesté l’ordonnance pénale qui lui avait été infligée il y a près d’un an pour lésions corporelles simples. En juin 2020, une épilation laser ne s’était pas déroulée comme prévu dans le salon de la quadragénaire.

«Je n’ai jamais eu de telles douleurs», a dit la cliente, qui, après sa séance, a souffert de brûlures aux bras, aux jambes et aux fesses. La coiffeuse contre-accuse: d’une part, elle a interrompu l’épilation quand elle a vu que sa cliente souffrait trop; d’autre part, cette dernière n’aurait pas respecté l’indication de ne pas s’exposer au soleil après la séance. De plus, la cliente avait signé une déclaration qui disait qu’elle comprenait que tout travail esthétique comprend un risque.

Elle devra se faire certifier

Le Tribunal a estimé qu’il était de la responsabilité de la praticienne de vérifier l’origine et la légalité des appareils qu’elle utilise. La coiffeuse a vu sa condamnation pour lésions corporelles simples être confirmée et reçoit des jours-amende avec sursis pour un total de 4400 francs. Elle doit verser 2000 francs à la cliente pour dommages et intérêts et 2000 francs de frais de justice. Par contre, le juge a renoncé à prononcer une interdiction d’exercer. Elle doit toutefois obtenir un certificat de compétence pour les traitements au laser.