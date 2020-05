Coronavirus

Coiffure Suisse se dit satisfaite de la reprise

La faîtière des coiffeurs appelle les professionnels de la branche à respecter les normes d'hygiène. Elle demande aussi que les cantons fassent des contrôles.

Coiffure Suisse se réjouit de la reprise de l'activité des salons, où l'ambiance était à la fête après six semaines de confinement. La faîtière appelle néanmoins les collègues coiffeurs ou barbiers à respecter les normes d'hygiène et les cantons à faire des contrôles.

Moins réjouissant, «il semblerait que certains barbiers aient travaillé sans masques et n'aient pas protégé leurs clients», note le président de Coiffure Suisse. D'où cet appel aux professionnels et aux cantons.

Jouer le jeu

«Une belle journée de chaos laborieux», confirme Sonia Cottini du salon le «Boudoir Coiffure» à Lausanne. L'indépendante qui travaille en solo se dit ravie d'avoir quitter «ses quatre murs» et d'avoir retrouvé ses relations sociales et commerciales. Sa clientèle le lui rend bien.

Ces sacrées racines

Son carnet de rendez-vous est d'ores et déjà complet pour les dix prochains jours. Les plus pressés après six semaines de fermeture? Les femmes qui veulent refaire leurs racines. Les hommes aux cheveux très courts qui d'habitude ne supportent pas la repousse, sont plus patients.