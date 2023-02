Genève : Coincé entre deux trams, un e-cycliste s’en sort indemne

Il a pu être dégagé et s’en est sorti indemne.

La circulation des trams a été interrompue pendant plus d’une heure, à la hauteur de l’arrêt Blanche.

Gros coup de pot pour un conducteur de vélo électrique. Mercredi soir, vers 22h, alors qu’il circulait en direction du pont de Carouge, à la hauteur de l’arrêt Blanche, il a percuté avec son engin l’avant d’un tram qui allait dans la direction opposée, indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. L’e-cycliste a ensuite heurté une autre rame, circulant dans son sens, et s’est retrouvé coincé entre les deux véhicules. Une série de chocs s’est alors produite. Ambulance, pompiers, et forces de l’ordre ont été dépêchés sur place. Avec une issue heureuse puisque cet homme, né en 1982, n’a au final pas été blessé. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.