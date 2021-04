Insolite : Coincé par la douane de l’aéroport avec 35 pinsons sur lui

Un voyageur en provenance de Guyana a été interpellé par les douaniers new-yorkais qui ont découvert quelque 35 oiseaux vivants cachés sur lui dans de petits étuis cylindriques.

Selon le témoignage d’un agent du service fédéral des animaux sauvages et des poissons, certains pinsons valent plus de 10’000 dollars. (Photo SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Les pinsons sont prisés pour leur chant, à la fois joyeux et mélodieux. Des compétitions de chant ont régulièrement lieu dans des parcs des quartiers new-yorkais de Queens et de Brooklyn, et font l’objet de paris. Selon le témoignage d’un agent du service fédéral des animaux sauvages et des poissons, cité dans le document publié mardi, un pinson vainqueur de plusieurs compétitions peut se négocier plus de 10’000 dollars.