Cyclisme

Coincé par le coronavirus? Il traverse l’Europe à vélo

Kleon Papadimitriou, étudiant grec bloqué en Écosse, a pédalé près de 4000 km pour rejoindre ses proches.

de Sport-Center

Le jeune Grec à la frontière italienne Instagram

Le jeune homme, qui était en troisième année à l’Université d’Aberdeen, a absolument voulu finir son année estudiantine, avant de repartir se confiner au pays. On était alors à la fin du mois de mars et les trois avions qu’il a réservés ont tous été annulés. Ses amis étaient rentrés depuis belle lurette et Kleon ne savait pas comment rejoindre les siens. C’est alors qu’il a eu une idée un peu folle…

Le jeune homme a décidé de rentrer chez lui à vélo, guère effrayé par le fait que sa famille habite à quelque 4000 kilomètres de là. «C’était un projet utopique», a confié à CNN celui qui s’entraîne un peu sur deux roues et avait participé à une course dans toute l’année 2019. Ça ne l’a pas retenu et le 10 mai, il s’est élancé à la conquête du Vieux-Continent.

L’Angleterre d’abord, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la côte est de l’Italie ensuite, avant de prendre un bateau jusqu’au port de Patras en Grèce. Depuis là, il a de nouveau chevauché sa machine en direction d’Athènes. Objectif atteint en 48 jours, lui qui a pédalé entre 56 et 120 kilomètres selon la forme et le dénivelé au programme.