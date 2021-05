Coronavirus : Coincés en Inde, des Australiens se sentent abandonnés

Environ 9000 ressortissants australiens ne peuvent plus rentrer chez eux depuis la fermeture des frontières liée à l’explosion des cas de Covid-19 en Inde.

Un an après avoir quitté Melbourne pour se rendre en Inde au chevet de son père mourant, Sunny Joura n’a toujours pas réussi à rentrer en Australie, l’un des pays au monde à avoir le contrôle aux frontières le plus drastique. A 49 ans, il fait partie des 9000 Australiens coincés en Inde, où la pandémie de Covid-19 a atteint un niveau de gravité sans précédent. M. Joura a pourtant essayé en vain de rentrer à bord de vols commerciaux ou de rapatriement.

Confiance brisée

«C’est effrayant. Chaque jour, on a peur d’attraper le Covid-19», témoigne le quadragénaire. Et dans ce cas-là, c’est la panique car les hôpitaux manquent de lits et «même s’il y a des places, il n’y a parfois pas d’oxygène». La sévérité de la mesure annoncée a suscité un tollé en Australie, notamment auprès des alliés du Premier ministre et de célèbres joueurs de cricket qui participaient à la Première ligue indienne.