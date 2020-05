Tribunal fédéral

Cointrin: des plaintes doivent être revues

Des employés de l'aéroport de Genève avaient été interdits d'accès sur le tarmac en 2016. Leurs plaintes devront être réexaminées.

Deux ans plus tard, le TF a annulé ces décisions et les a renvoyées au Tribunal administratif fédéral pour examen au fond. Ce dernier n'a cependant pas fait ce que la plus haute juridiction avait décidé: elle radie en septembre 2019 la cause relative au recours déposé.