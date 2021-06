Genève - Cointrin espère retrouver la moitié de ses passagers cet été

« Donner l’envie et la liberté aux passagers de voyager » : c’est un peu la devise pour la saison estivale de Genève Aéroport et des deux compagnies aériennes principales y opérant, Easyjet et Swiss. Après avoir été durement touchées par les effets de la pandémie de Covid, les trois entités s’apprêtent à retrouver une partie de leur c lientèle c et été, grâce à la vaccination et à la levée progressive des restrictions de voyage. « Nous voyons depuis plusieurs semaines un intérêt grandissant de la population, nous sommes dans une phase ascensionnelle » , a déclaré le directeur de Genève Aéroport, André Schneider.