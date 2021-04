Environnement - Cointrin: les Verts veulent bannir les vols court-courriers

Vous pensiez que la diminution du nombre de vols en 2020 à Cointrin suffisait pour répondre à l’urgence climatique? Raté, selon le bureau d’ingénieur Noé21, qui a étudié cinq scénarios de sortie de crise et leurs conséquences en termes d’émissions de CO2. «Alors que la reprise s’amorce, c’est le bon moment pour réfléchir à l’avenir de la plateforme, a avancé Delphine Klopfenstein-Broggini, présidente des Verts genevois, commanditaires du document. Nous voulons ouvrir le débat sur le modèle à suivre.»

Cinq scénarios

Sous la loupe: l’augmentation à 25 millions de passagers annuels prévue par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, le maintien de la situation de 2020 (soit une baisse de près 60% de l’activité), ou la stabilisation à la fréquentation pré-Covid, avec 19 millions de clients. Ces deux derniers scénarios sont également analysés si l’on envisage un transfert modal en train quand cela est réaliste en matière de durée. Les taux de transfert envisagés sont de 100% pour des destinations dont le trajet en train dure moins de quatre heures, de 50%, si le voyage s’étend de 4 à 6 heures, de 30% entre 6 et 12 heures. Au-delà d’une demi-journée de déplacement, l’alternative par le train n’entre pas en ligne de compte. Parmi les destinations qui pourraient être concernées, Paris, Bruxelles ou encore Zurich. Les Verts sont conscients que les connexions entre les villes devront être améliorées et les tarifs rendus plus attractifs qu’ils ne le sont actuellement. Aujourd’hui, ont-ils illustré, pour se rendre à Bruxelles par le rail, il faut encore passer par Paris. Pour les trajets de durée moyenne, la possibilité de voyager en trains de nuit est mise en avant.