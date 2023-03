Canton de Fribourg: Coke et bâton télescopique trouvés dans une voiture après une course-poursuite

Quand on voit la police et qu’on prend la fuite, c’est qu’on a quelque chose à se reprocher. C’était le cas jeudi matin avec deux occupants d’un véhicule sur l’autoroute A12, vers le restoroute de la Gruyère. Vers 6h, le Centre d’engagement et d’alarmes était avisé qu’une voiture avait percuté des délinéateurs sur l’entrée de l’autoroute A12 à Vaulruz en direction de Bulle. Mais, à la vue de la patrouille de police, l’homme au volant a accéléré malgré les injonctions de la police.